A NOBREZA DO AMOR\nVirgínia afirma que avisará a Jendal sobre o paradeiro de Alika, e Sebastião teme a reação do rei de Batanga. Ladisa consegue despistar Pascoal. Sebastião sonda José sobre sua origem. Malungo escreve a Alika e conta que Jendal ainda não o permitiu retornar a Batanga. Mirinho pede desculpas a Manoel e agradece sua amizade. Virgínia chantageia Diógenes. Maria Helena comenta com Dôra que teme a reação de Fortunato ao descobrir que Murilo estará na cidade. Akin, Ladisa e Dumi celebram as notícias do reencontro de Omar e Alika. Binta propõe aliança a Kênia. Omar provoca Tonho a lutar contra ele.\nCORAÇÃO ACELERADO\nA Globo não divulgou o resumo do antepenúltimo capítulo de Coração Acelerado.\nQUEM AMA CUIDA\nElisa interrompe o clima entre Pedro e Adriana. Edvaldo registra Pilar observando Iuri desfilar em trajes de banho. Francesca aparece para Otoniel e afirma que o anel de Arthur está na casa do ex-patrão. Brigitte acusa Bia de não cuidar direito da filha. Ademir reflete sobre a ideia de Carmita de se hospedar em sua casa para conviver com Pedro. Adriana fica sabendo por Pedro, Cléber e André que a promotoria acatou as denúncias de Suely. Edvaldo mostra para Ingrid o vídeo do desfile de Iuri para Pilar. Iuri passa as informações a Adriana do desfile que teve que fazer para Pilar. André oferece apoio a Dora. Ademir entra na casa de Dora e quase flagra a ex-mulher com André.