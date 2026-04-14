No centro de Quem Ama Cuida, próxima novela das 9 da Globo, criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, está a poderosa e disfuncional família Brandão, um clã unido pelo sobrenome e pela fortuna construída por Arthur Brandão (Antonio Fagundes), mas marcado por ressentimentos, disputa por herança e relações afetivas atravessadas pelo interesse. Arthur vem de uma origem humilde e se torna um milionário do mercado de joias, dono de um império erguido com trabalho duro e obstinação. Viúvo, fragilizado por problemas de saúde e devastado pela perda da esposa e pelo desaparecimento do filho Heitor, é um homem duro, implacável e solitário. Cercado de luxo, vive emocionalmente isolado, convencido de que, para a própria família, não passa de um “caixa eletrônico”, e em casa só tem a companhia dos funcionários: Edvaldo (Guilherme Piva), seu secretário fiel, Rosa (Tatiana Tiburcio), a cozinheira, Tilde (Luana Martau), que se arrisca como influenciadora mostrando as manias dos milionários, e Diná (Rosi Campos), governanta da casa, que ama secretamente o patrão. Pilar (Isabel Teixeira), a irmã, é ressentida, estratégica, inveja o sucesso de Arthur e se sente injustiçada pela vida. Dependente financeiramente do irmão, ela reage com fúria quando vê seu padrão de vida ameaçado. A relação com os filhos também é desequilibrada: Pilar projeta frustrações em Brigitte (Tatá Werneck), que sofre com a frieza da mãe, enquanto idealiza Rafael (João Vitor Silva) e Ingrid (Agatha Moreira), filhos do homem que ela considera ter sido seu grande amor. “A Pilar acredita na justiça, mas sob o ponto de vista dela. É importante dizer que ela só consegue enxergar a si mesma. Isso define a personagem. Tudo é sob esse ponto de vista. Então, ela não consegue enxergar os outros e se acha vítima de todas as situações. Ao mesmo tempo, é muito estrategista: ela arma situações para realizar a justiça dela. Ela tem uma inteligência, nesse sentido, mal utilizada. Defino a Pilar assim: muito vaidosa, com uma autoestima elevadíssima, como nunca vista. Para mim, estão os pontos principais. E ela também é muito ligada à família. Diz ser, né?”, revela Isabel. Ulisses (Alexandre Borges), outro irmão de Arthur, ocupa um papel mais discreto na dinâmica familiar. Vive sustentado pela mesada do irmão, embora tente esconder sua dependência com negócios fracassados. Frágil e inseguro, age movido pelo desejo de parecer bem‑sucedido aos olhos da esposa, Fábia (Flávia Alessandra), uma mulher criada para valorizar status e estabilidade, mas que revela inquietações ao longo da trama. Já com relação aos filhos, Felipe (Pietro Antonelli), filho de Fábia e enteado de Ulisses, se mostra mais maduro, percebe o colapso financeiro iminente e tenta proteger a família em silêncio, enquanto Carolina (Mah Duarte), filha de Ulisses, questiona os valores que regem aquela casa e sonha com independência. “Ulisses e Pilar não estiveram presentes nesse momento de dificuldade, de necessidade do irmão Arthur. E ele resolve cortar toda a ajuda financeira. E isso, a princípio, cria um susto, uma revolta. Porque ele acaba se acostumando com essa ajuda, se acomoda. A partir disso os irmãos vão tentar reverter essa situação, sendo Pilar de um jeito um pouco mais incisivo, mais forte, e Ulisses tentando ainda preservar a família, o amor dos irmãos, mas também um pouco interessado ainda na volta da mesada, do dinheiro que ele ganhava do empresário”, revela Alexandre. Completa esse tabuleiro Silvana (Belize Pombal), cunhada de Arthur, viúva de Belmiro, irmão falecido do empresário, e mãe de Tiago (Gui Ferraz). Ela atua nos bastidores para garantir espaço e herança para o filho. “Silvana é uma mulher potente, sagaz, misteriosa, ambiciosa, sedutora e muito bem-sucedida, além de amar muito seu filho Tiago”, adianta Belize. Tiago trabalha na joalheria do tio sem nunca ter recebido privilégios e carrega uma ambição disciplinada, moldada pela relação intensa com a mãe. “Eu digo que o Tiago é a ambição em pessoa. Focado e disciplinado, realiza tudo que ele planeja. É vaidoso e meticuloso, um personagem completamente obstinado para conquistar aquilo que ele traça como meta. Silvana é quem arquitetou para que o Tiago fosse bem-sucedido. Os dois são unha e carne. Ele ama a mãe mais do que tudo. Irão formar uma dupla que causará muito agito”, conta Tiago.Imerso nesse universo de disputas, Arthur confirma sua maior ferida: a ausência de afeto genuíno dentro da própria família. É essa constatação que explica sua aproximação com Adriana (Leticia Colin), a única pessoa capaz de olhar para ele sem interesse. “Arthur é um milionário que ‘se fez sozinho na vida’ e, com isso, a família se aproveita muito dele. A relação entre eles não é boa: ele está sempre chateado, irritado, bastante cansado da postura de todos. Embora a relação com a família inteira seja complicada, com a Pilar é ainda mais tensa. Já Adriana demonstra uma preocupação verdadeira com ele, algo que a família nunca teve”, revela Antonio Fagundes.