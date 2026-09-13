A Nobreza do Amor\nAkin e Ladisa se preocupam com a prisão de Dumi e pensam em como seguir liderando a rebelião em Batanga. Campbell alerta Binta sobre a possibilidade de invasão da Inglaterra a Batanga. Tonho faz uma proposta a Januário. Dumi provoca Pascoal. Salma confidencia a Alika que beijou Omar. Marta comenta com Lúcia/Alika que Virgínia e Mirinho decidiram apressar o casamento. Diógenes passeia com Aurelinda e Ritinha, e Geralda estranha. Manoel impede que Mirinho cometa um desatino. Virgínia revela a Diógenes que Marta decidiu trabalhar. Jendal recebe a carta de Virgínia e decide ir até o Brasil.\nPor Você\nBela e Lucas se amam, apaixonados, até que a obstetra é chamada para um parto de emergência. Vitor prescreve uma medicação errada a um paciente e pede que Alencar não conte para Ricardo. Bela recomenda que Vitor descanse. Dalila e Peixe se sentem atraídos. Dalila diz a Suelen que ela não deve desistir tão fácil de Peixe. Tom-Tom é autorizada a integrar a escola Maria Firmino dos Reis, e Sabugo agradece a Lucas. Iara pede para conversar com Bela sobre Juarez. A obstetra entrevista algumas candidatas para trabalhar em sua casa. Toy se passa novamente por médico e conversa com Leandra. Vitor aceita uma sugestão de Alencar e toma um medicamento sem prescrição. Gabriel inicia sua palestra no auditório do Hospital Luz. O advogado convoca Bela para subir ao palco, despertando ódio em Vanessa.