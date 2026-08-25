A NOBREZA DO AMOR\nTonho e Alika acreditam que seu encontro estava no destino dos dois. Marta afirma a Dôra que admira a coragem de Maria Helena em fugir com Murilo. Kênia se revolta contra Jendal e Binta, e o rei ordena que Chinua se afaste da princesa. Chega o dia do aniversário de Tonho e Alika. Mirinho provoca Tonho ao presentear Lúcia/Alika, e Omar registra. Salma consola Omar. Onildo beija Niara. Virgínia confessa a Marta que se entregou a Mirinho. Sebastião entrega a foto de Alika para Virgínia.\nPOR VOCÊ\nBela deduz que foi Vanessa quem a incriminou. Gabriel conta a Ricardo que Bela ainda mexe com ele. Vanessa humilha Bela, que reage e a confronta. Iracema conforta Bela. Pérola tem um mal-estar, e Leandra se preocupa. Suelen reclama com Dalila por não conseguir se aproximar de Peixe. Peixe mostra a Lucas a matéria com a falsa notícia acusando Bela de sequestro de menores. Próspero apresenta a Toy seu novo negócio. Gabriel questiona Vanessa sobre a denúncia contra Bela. Vera se emociona quando Samuca afirma que deseja ficar com Bela. Suelen beija Peixe, e Dalila se surpreende. Zé cobra o pagamento de Juarez pelo aluguel do carro. Carmela desmaia na frente de Bela.