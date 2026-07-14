A NOBREZA DO AMOR\nDumi, Akin e Ladisa são perseguidos por Pascoal e a guarda real, mas conseguem fugir. Pascoal encontra a chave do esconderijo que Ladisa deixou cair durante a fuga. Akin, Dumi e Ladisa se desesperam ao dar falta da chave. Dumi teme que Jendal descubra a proteção de Kênia aos rebeldes. Lúcia/Alika aceita um grande pedido para o ateliê, e Teresa se preocupa. Pascoal acusa Kênia de tê-lo distraído para proteger Dumi e os saqueadores, e Jendal afirma que punirá a filha. Mirinho comenta com Manoel que Ana Maria está esperando seu pedido oficial de namoro. Maria Helena se surpreende ao descobrir que Dôra conhece Jacinta. Virgínia anuncia que fará greve de fome. Jendal prende Kênia em uma cela.\nCORAÇÃO ACELERADO\nJoão Raul planeja seu casamento com Agrado, que afirma ao amado que a relação dos dois mudou. Gael e Naiane rememoram sua infância juntos. Bará passa mal durante a viagem com Talita. Irene questiona Walmir sobre a família de origem de João Raul. Talita descobre que João Raul e Agrado estão juntos, e Naiane pressiona Ronei. Todos comentam sobre a repercussão da postagem de Talita sobre João Raul e Agrado. Laurinha surpreende Malvino. Ronei informa a João Raul que ele precisará fazer uma coletiva de imprensa. João Raul desafia Ronei e anuncia a todos que deseja se casar com Agrado.