A NOBREZA DO AMOR\nTonho e Alika combinam de se casar no dia da festa da moagem em Barro Preto, e sua família comemora. Virgínia se irrita quando Mirinho se recusa a fugir com ela. Graça incentiva Mirinho a convencer Diógenes a abrir uma agência de seu banco em outra capital. Omar sonha em reencontrar Alika. Tonho revela seus planos de comprar terra para ele e os demais empregados, e Casemiro se emociona com o afilhado. Viriato teme ser expulso da igreja por conta da denúncia de Virgínia. Bartô tem um pesadelo com Veneranda. Mirinho se irrita com o sucesso de Tonho. Kênia se impressiona com a gentileza de Binta. Dumi e Ladisa contam a Akin que seu plano para conseguir recursos fracassou. Mirinho implora que Lúcia/Alika não se case com Tonho.\nCORAÇÃO ACELERADO\nXavier exige que Zilá lhe dê mais dinheiro em troca de seu silêncio sobre Soraia. Eduarda aceita cuidar de Sol enquanto Valéria viaja com Nelson. Naiane se incomoda com suas diferenças em relação a Gael. Agrado apoia João Raul, que afirma que dará a volta por cima apesar das sabotagens de Ronei. Cinara sofre ao pensar em Alaor, acreditando que o empresário está doente como Zuzu falou. Alaor estranha o comportamento de Zuzu e Cinara com ele. Irene fala mal de Naiane, e Gael não gosta. Esteban, Naiane e Laurinha pensam em editar o vídeo de Gael atrapalhado no restaurante. Ronei ameaça Xavier. Zuzu aceita se casar com Alaor. Xavier procura Leandro, e ouvem-se disparos.