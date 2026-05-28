A Nobreza do Amor\nDumi confessa seu amor por Kênia, e os dois se beijam. Virgínia tenta disfarçar seu incômodo diante de Mirinho e Alika/Lúcia. Fortunato humilha Maria Helena. Mirinho confirma a Virgínia que aceitará o emprego como caixa de banco oferecido por Diógenes. Belmira se assusta com as histórias contadas pelo pai, e Viriato se penaliza. Dumi consegue se esconder quando Jendal se aproxima do quarto de Kênia. Omar planeja chegar ao Brasil em breve. Niara comenta com Teresa e Alika que acredita que Onildo desconfie da identidade das duas. Robert se apresenta a Jendal.\nCoração Acelerado\nAgrado e Naiane fingem uma trégua para acalmar os fãs. Irene ouve quando Cinara ameaça contar a todos que Naiane não é a garota do passado de João Raul. Irene descobre que Walmir já estava ciente da informação. Zilá cede às demandas de Cinara a fim de não ser desmascarada por ela. Gael ajuda Naiane, que gosta dos galanteios do rapaz. Alaorzinho sugere que o Zuzanete hospede Ana Castela, e Palhares se incomoda. Walmir se aconselha com Nora novamente. Naiane arma para que Ana Castela não seja recebida propriamente. Walmir tem um sonho com Cecília. Gael encontra Ana Castela por acaso.