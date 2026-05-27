A Nobreza do Amor\nKênia disfarça a presença de Dumi na frente de Pascoal. Dumi afirma a Akin que Kênia o salvou. Tonho e Januário se preocupam com a saúde de todos no engenho. Dumi pede que Chinua o leve para falar com Kênia. Miguel afirma que permitirá que Salma desfile no Grêmio caso Fuad concorde. Viriato conversa com Carrapato sobre Belmira. Onildo sonda Niara/Vera ao comentar o artigo de Nilo Peçanha denunciando o golpe em Batanga. Omar escreve para Alika. Omar e Burak enfrentam uma tempestade em alto-mar. Virgínia flagra Mirinho com Alika/Lúcia. Chinua leva Dumi ao encontro de Kênia.\nCoração Acelerado\nA cirurgia de Valéria é um sucesso. Eva sugere que Zilá busque sua felicidade, e a empresária procura Ronei. Talita provoca os casais do sertanejo em seu programa. Naiane morde a isca de Talita e responde à provocação, decepcionando João Raul. Ronei e Zilá vivem sua paixão, e a empresária pede segredo absoluto de Cinara. Cinara desconfia do afastamento de Ronei. Alaorzinho se reúne com Alana e Ronei para reverter a repercussão da postagem da Talita. Cinara flagra Ronei e Zilá juntos.