A NOBREZA DO AMOR\nBinta manipula Jendal para que anule seu casamento com Alika. Diógenes pede que Manoel faça o trabalho de Mirinho em segredo. Tonho se aconselha com Viriato sobre Lúcia/Alika e Omar. Fuad se interessa por Belmira. Salma e Fuad procuram Viriato para marcar a data do casamento. Alika e Teresa enviam dinheiro para Dumi em Batanga. Jendal afirma a Chinua que, mesmo anulando seu casamento, não desistirá de punir Alika com a morte. Virgínia ouve quando Casemiro comenta com Graça sobre a paixão de Mirinho por Lúcia/Alika. Ana Maria conta a Manoel que a promoção de Mirinho foi arquitetada por Diógenes. Virgínia permite que Sebastião a beije. José aprova uma ideia de Omar, que confronta Tonho.\nCORAÇÃO ACELERADO\nZilá tem um sonho com Cecília. Verônica acusa Janete de ter tirado a vida de Jean Carlos. Janete afirma a Alaorzinho que Verônica está mentindo sobre ela. Alaor procura Verônica para sondar sobre a relação de Janete e Jean Carlos. Ronei se irrita com os questionamentos de Régis a respeito de João Raul durante a coletiva de imprensa de Agrado e Eduarda. Naiane agradece a atuação de Régis. Zilá se preocupa com a repercussão em torno da morte de Jean Carlos, e comenta com Cinara.