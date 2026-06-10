A Nobreza do Amor\nAlika não consegue contar para Tonho sobre a tentativa de Mirinho. Lúcia/Alika leva o vestido de Graça até a fazenda. Sebastião mente para Viriato, que aconselha o rapaz a se afastar de Virgínia. Dumi visita Kênia, e questiona a princesa sobre suas escolhas quanto ao reino de Batanga. Lúcia/Alika tenta convencer Ana Maria a desfilar com seu vestido. Salma cozinha para agradar Fátima, que sonha com o casamento da filha com Fuad. Tonho questiona Mirinho sobre seu comportanento com Lúcia/Alika. Virgínia repreende Mirinho por se insinuar para Lúcia/Alika, e Carrapato os observa. Vestido como Viriato, Carrapato visita o ateliê. Jendal confronta Kênia.\nCoração Acelerado\nJoão Raul explica seu plano a Naiane, que acredita que conquistará o rapaz novamente. Ana Castela e Gael curtem o momento juntos. Todos se envolvem com a eleição para a presidência do Grupo Amaral. Leandro desabafa com Palhares sobre a confissão de Eduarda. Rosinha revela a Agrado que Naiane se mudou para a mansão de João Raul. Rosalva e Leocádia pedem demissão a Zilá. Eduarda e Leandro trocam elogios durante sua viagem. Ronei se retira do pleito à presidência do Grupo Amaral para anunciar a candidatura de Zilá.