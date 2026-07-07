A NOBREZA DO AMOR\nDumi, Akin e Ladisa são perseguidos por Pascoal e a guarda real, mas conseguem fugir. Pascoal encontra a chave do esconderijo que Ladisa deixou cair durante a fuga. Akin, Dumi e Ladisa se desesperam ao dar falta da chave. Dumi teme que Jendal descubra a proteção de Kênia aos rebeldes. Lúcia/Alika aceita um grande pedido para o ateliê. Pascoal acusa Kênia de tê-lo distraído para proteger Dumi e os saqueadores, e Jendal afirma que punirá a filha. Mirinho comenta com Manoel que Ana Maria está esperando seu pedido oficial de namoro. Maria Helena se surpreende ao descobrir que Dôra conhece Jacinta. Virgínia anuncia que fará greve de fome. Jendal prende Kênia em uma cela.\nCORAÇÃO ACELERADO\nJanete e Alaorzinho comemoram seu amor. Naiane se irrita com a harmonia entre Eduarda, Leandro, João Raul e Agrado. Ronei combina os últimos acordos para o cruzeiro Paixão em Alto Mar. Naiane pede desculpas a Alaor por tê-lo expulsado da mansão, e agradece o apoio que recebe de Gael. Rosalva e Leocádia não aceitam os desaforos de Zilá, e Amélie se irrita com a patroa. Naiane pede para viajar com Gael para a fazenda. Janete decide comparecer ao jantar organizado por Zilá no Grupo Alaor para receber Talita.