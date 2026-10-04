A Nobreza do Amor\nTem início a festa de Cosme e Damião em Barro Preto. Ana Maria felicita Mundica por seu trabalho no ateliê. Fuad se aproxima de Belmira. Miguel lamenta sua prisão, e Adônis o conforta. Januário se declara para Ana Maria, e os dois se beijam. Rosa se apresenta para Manoel. Geralda questiona Fortunato sobre Maria Helena. Viriato provoca Bartô sobre suas armações em relação a Veneranda. Dona Menina tem um mau pressentimento. Virgínia chega com Jendal a Barro Preto.\nPor Você\nLucas é agredido e ameaçado, e Juarez o socorre. Suelen fica confusa com seus sentimentos por Maike. Bela cuida de Lucas. Vitor é elogiado por Ricardo. Pérola sai com Manoel. Leandra convida Toy para acompanhá-la a um evento. Vanessa entrega a Giovana uma lista de demissão de funcionários do hospital. Vitor se automedica, e falha diante de Ricardo durante um procedimento médico. Bela ajuda Vitor. Bela se revolta com a demissão em massa de funcionários do hospital e se demite diante de Vanessa.