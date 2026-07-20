A NOBREZA DO AMOR\nJendal é duro com Kênia, e a mantém refém em seu castelo. Pascoal ameaça Ladisa, e Akin a conforta. Ana Maria sugere que Manoel fale com Casemiro sobre o namoro dos dois. Dona Menina refuta a solicitação de Bartô de fazer uma imagem de santa para Veneranda. Mirinho acha graça ao ver Virgínia trabalhando na igreja. Virgínia se descontrola e ofende Lúcia/Alika, que acaba se defendendo das investidas agressivas da rival. Diógenes pede desculpas a Lúcia/Alika em nome de Virgínia. Pressionado, Manoel pede Ana Maria em namoro para Casemiro. Binta é escolhida rainha de Batanga.\nCORAÇÃO ACELERADO\nAlaor garante a Leandro que vai descobrir o real mandante do crime contra Soraia. Zilá sente inveja do amor entre Janete e Alaorzinho. Ronei provoca João Raul. Malvino sente ciúmes de Esteban com Laurinha. O lançamento de Agrado e Eduarda é um sucesso. Agrado convida João Raul para cantar com ela. Naiane comemora o sucesso de Gael nas redes sociais. João Raul e Agrado se revoltam contra Ronei quando o produtor tenta impedir o cantor de se apresentar com a moça. Irene se preocupa com Gael. Pepê Figueiredo procura Ronei para falar de Naiane. Eduarda afirma que pode ajudar João Raul contra Ronei.