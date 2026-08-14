A NOBREZA DO AMOR\nAlika sente orgulho ao visitar as terras de Tonho. Adalgisa se insinua para Mirinho, e Marta e Virgínia percebem. Virgínia finge naturalidade diante de Adalgisa e Mirinho, e Marta se surpreende. Viriato alerta Bartô para desistir das artimanhas para transformar Veneranda em santa. Marta confronta Diógenes e diz que o marido parece estar com medo de Virgínia. Alika desabafa com Niara sobre ter lutas diferentes de Tonho. Binta orienta como Kênia deve se vestir para o jantar, e Jendal estranha a aparência da filha.\nCORAÇÃO ACELERADO\nA Globo não divulgou o resumo da reapresentação do último capítulo.\nQUEM AMA CUIDA\nDora sente-se culpada e pede para André ir embora. Otoniel conta a Adriana e a Mau Mau sobre Francesca. Adriana manda Iuri procurar o anel de Arthur. Pilar humilha Brigitte diante de Bia. Nancy nota a aproximação de Lyris com Ulisses ao ouvir a amiga falar do irmão de Arthur. Edvaldo flagra Iuri no quarto de Diná com o anel de Arthur, e Iuri se vê obrigado a contar ao funcionário que é infiltrado de Adriana. Adriana encontra uma pista no anel de Arthur. Pilar descobre que Brigitte mandou o vídeo gravado por Edvaldo do desfile de Iuri para suas amigas. Pilar expulsa Brigitte de casa. Pedro pergunta a Ademir se ele pagou o perito do processo de Adriana para fraudar o laudo. Adriana descobre que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em seu nome em um cofre no banco.