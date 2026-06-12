A Nobreza do Amor\nKênia garante a Chinua que não permitirá que Jendal a impeça de ser rainha de Batanga. Graça e Mirinho humilham Ana Maria. Viriato vê quando Sebastião e Virgínia se aproximam, e desconfia. Fátima conversa com Salma sobre Fuad. Chega o dia do desfile promovido pelo ateliê de Lúcia/Alika e Teresa. Dona Menina tem um mau pressentimento, e Caetana se preocupa. Ana Maria sente vergonha de desfilar, e Lúcia/Alika a incentiva. Manoel admira Ana Maria na passarela. Carrapato invade o ateliê. Belarmino e seu bando chegam a Barro Preto.\nCORAÇÃO ACELERADO\nA Globo não exibirá o capítulo de sábado de Coração Acelerado.\nQUEM AMA CUIDA\nPedro diz a Cléber que vai descobrir se o pai fez algo irregular. Pedro acusa o pai de ter influenciado a decisão do Juiz. Dora comenta com Fábia sobre sua intenção em assumir a administração da escola de dança que era da família. Cléber conta a Pedro que Diná era apaixonada por Arthur. Pedro pede informações a Adriana sobre Diná. Ademir diz a André que torce para o sobrinho voltar logo ao Brasil para ajudá-lo a resolver sua relação com Pedro. Pedro e Cléber se preparam para o julgamento de Adriana. Ulisses conta a Pilar que prejudicou a empresa ao voltar a apostar e pede ajuda à irmã para não falir. Pilar não gosta de saber que Tiago foi designado pelo Juiz como inventariante. Ademir arma para que Pedro seja afastado do caso de Adriana. Adriana se aflige ao saber que Pedro não poderá defendê-la.