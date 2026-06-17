A Nobreza do Amor\nVirgínia repreende Mirinho por se insinuar para Lúcia/Alika, e Carrapato os observa. Vestido como Viriato, Carrapato visita o ateliê. Jendal confronta Kênia. Chinua insiste que Kênia deve se afastar de Dumi. No ateliê, todas desconfiam do padre Viriato, sem saber que se trata de Carrapato. Dumi afirma a Chinua que acabará com a vida de Jendal caso o rei aja contra Kênia. Fátima e Miguel se emocionam ao ver Salma agradando Fuad. Jendal anuncia a Chinua que está procurando uma nova esposa.\nCoração Acelerado\nNaiane e Alaorzinho se encontram. Adilson ameaça Walmir. Walmir descobre o segredo de Adilson. João Raul e Agrado se emocionam ao ouvir a versão final de sua música juntos. Leandro e Agrado terminam seu relacionamento. Adilson confessa seu segredo à população de Bom Retorno. Walmir garante a Irene que conseguirá retomar o controle de sua vida. João Raul se incomoda com as mudanças que Naiane faz em sua casa. Alertado por Irene, João Raul acompanha Walmir em sua primeira reunião no grupo de reabilitação.