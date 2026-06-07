A Nobreza do Amor\nMargaret afirma a Jendal que o rei foi denunciado pela execução de Robert, e por sua tirania contra o povo de Batanga. Sebastião se espanta com o pedido de Virgínia para convocar um cangaceiro para atacar o ateliê de Lúcia/Alika. Graça sonda Caetana a respeito de Ana Maria. Alika confessa a Teresa que não acredita nas boas intenções de Virgínia e Graça. Margaret garante a Campbell que não descansará até descobrir a verdade sobre a morte de Robert. Diógenes se incomoda com a proximidade entre Ritinha e Aurelinda. Jendal inventa que um súdito de seu reino é o culpado pelo assassinato de Robert.\nCoração Acelerado\nNaiane devolve a medalha de Cecília para Agrado. Ana Castela se encanta cada vez mais com Gael. Zilá afirma a Ronei que conseguirá tudo o que deseja durante o divórcio de Alaorzinho. Alaor resgata Walmir da companhia de Adilson, e Irene