A NOBREZA DO AMOR\nVirgínia revela a Jendal sobre o amor de Alika e Tonho em sua carta. Niara conta a Alika que está gostando de Onildo. Dona Menina aconselha Tonho sobre seu caminho ao lado de Lúcia/Alika. Kênia humilha Pascoal e revela que se entregou a Dumi. Bartô tem um pesadelo com Veneranda. Carrapato procura Belmira e encontra Geralda, que o acolhe em seu quarto. Pascoal desabafa com Binta sobre o comportamento de Kênia, e a rainha o seduz. Ladisa e Akin cuidam de Dumi. Omar comenta com José que acredita que Alika se desviará de sua missão em Batanga por conta de Tonho. Sebastião cobra a promessa de Virgínia e a beija.\nPOR VOCÊ\nVanessa faz um acordo com Junqueira. Iara sugere que Bela se aproxime de Lucas. Peixe convida Suelen para sair, e Dalila sente ciúmes. Ricardo comenta com Bela que acredita que Gabriel ainda tem sentimentos por ela. Leandra deixa Gabriel na casa de acolhimento onde estão os filhos de Juli. Carmela agradece Bela por salvar sua vida e a de seu bebê. Toy contrata Maike para trabalhar em sua barraca na feira. LP agride Peixe, que decide fugir da casa de acolhimento com os irmãos. Leandra se sente frustrada com Vitor. Gabriel se incomoda ao ver que Leandra armou um jantar para ele e Vanessa. O advogado anuncia a Bela que ela ganhou a guarda provisória. Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca se preparam para fugir da casa de acolhimento.