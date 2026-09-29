A Nobreza do Amor\nAlika pensa em como localizar Jendal. Mirinho se coloca à disposição de Jendal. Diógenes repreende Virgínia por ter denunciado Alika e Niara a Jendal. Marta se solidariza com Teresa e Onildo. Tonho sugere que Alika e Niara retornem para Batanga enquanto Jendal está no Brasil. Fortunato, Adônis, Jendal e Mirinho fazem uma varredura pelas terras do engenho atrás de Tonho, Alika, Niara e Omar. Jendal exige que Fortunato feche as saídas de Barro Preto. Onildo e Tonho recolhem pertences e documentos para a fuga de Alika, Niara e Omar. José/Zambi prepara o resgate de Dumi e Kênia. Alika descobre o registro de uma árvore sagrada de Batanga em uma gruta de Barro Preto.\nPor Você\nTodos celebram o namoro de Peixe e Dalila. Vanessa comenta com Junqueira sobre seus planos de armar para que Bela seja demitida. Dalila chama Suelen para uma conversa e explica sua relação com Peixe, e as duas fazem as pazes. Vanessa anuncia a readmissão de parte da equipe do hospital, e Dalva se irrita. Gabriel tenta se aproximar de Bela. Próspero oferece um emprego a Dalva. Glorinha convida Hanna para ir à casa de Bela. Margô faz aula de balé na academia de dança de Sílvia. Pérola e Manoel se emocionam ao falar de seus filhos. Sílvia descobre que Hanna está na casa de Bela e vai com Vanessa buscar a filha. Bela flagra Vanessa em seu quarto.