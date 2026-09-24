A NOBREZA DO AMOR\nMirinho afirma a Graça e Ana Maria que ele tocará os negócios de Casemiro. Ana Maria não gosta da atitude de Mirinho e diz a Graça que a vontade de Casemiro deveria ser respeitada. Tonho se preocupa com o destino do engenho. José escreve para Teresa a caminho de Batanga. Binta e Jawari pressionam Campbell por um novo acordo com Batanga. Januário se declara para Ana Maria. Alika permite que Omar arranje novamente os preparativos para sua viagem. Mirinho anuncia a Tonho que venderá o engenho. Tonho garante a Dona Menina, Januário e os demais que não ficarão sem terra. Niara tem alta do hospital. Um homem armado entra no armazém de Miguel, que acaba provocando um acidente.\nPOR VOCÊ\nVanessa ameaça Giovana e a obriga a ficar a seu lado para retornar ao hospital. Peixe e Dalila decidem namorar escondidos. Gabriel comemora com Peixe seu namoro com Dalila. Bela dá alta para Tamara e a bebê Helena. Dalila tenta conversar com Suelen. Lucas comenta com Margô que não está conseguindo localizar Enzo. Leandra apresenta Toy para Gabriel. Lucas conhece Neide e Wilson, pais de Enzo. Zé é procurado pela polícia sobre o acidente envolvendo seu carro. Bela conhece uma mãe atípica. Sílvia aconselha que Vanessa desista de retomar sua vida com Gabriel. Pérola conhece Manoel. Juarez pede uma nova chance a Iara. Zé se aproxima de Bela.