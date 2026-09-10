A Nobreza do Amor\nOmar tenta confortar Alika e afirma que a guerra precisa ser vencida. Casemiro garante a Graça que não perdoará Mirinho. Onildo aconselha Sebastião a manter em segredo sua noite de amor com Virgínia. Omar diz a Alika que pode ficar ao seu lado. Tonho e Onildo sofrem com a partida de Alika e Niara. Mirinho provoca Tonho por conta de Lúcia/Alika. Ana Maria termina seu namoro com Manoel, e Januário gosta. Omar presenteia Salma, que acaba beijando o rapaz. Jendal assina o acordo para a exploração dos franceses em Batanga. Liderados por Dumi, os rebeldes atingem Jendal com uma lança.\nPor Você\nPeixe afirma a Bela que ele e seus irmãos não ficarão por muito tempo em seu prédio. Bela pede ajuda a Glorinha para encontrar uma diarista. Peixe sofre ao lembrar de Juli. Lucas apoia Sabugo. Gabriel e Peixe se aproximam. Bela convida Lucas para um passeio com ela e Samuca, e Tom-Tom os acompanha. Suelen se irrita com a reação de Peixe à sua surpresa. A armação de Vanessa dá certo, e Gabriel é convidado para palestrar em um evento importante. Sílvia é rude com Hanna. Zé oferece dinheiro a Juarez e o ameaça novamente. Hanna e Ítalo se conhecem. Próspero conversa com Toy sobre Augusta, e pede que ele faça uma entrega de pastéis no hospital. Lucas questiona Bela sobre seus sentimentos por Gabriel. A obstetra garante a Lucas que precisa descobrir quem foi o responsável pela morte de Juli. Juarez se coloca perigosamente no alto de uma passarela.