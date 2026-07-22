A NOBREZA DO AMOR\nAlika questiona as intenções de Malungo ao saber que ele a procurou a mando de Jendal. Malungo garante a Alika que está a seu lado e de Niara, e que não revelará seu paradeiro a Jendal. Geralda sonda Belmira sobre Carrapato. Mirinho se impressiona com a postura de Manoel em relação a Ana Maria. Fátima finge passar mal para influenciar Salma a se casar com Fuad. Fortunato reprova o namoro de Manoel com Ana Maria, e Maria Helena apoia o filho. Jendal comenta com Chinua que espera notícias de Malungo. Tonho teme que seu relacionamento com Alika não tenha futuro.\nCORAÇÃO ACELERADO\nXavier chantageia Zilá, que pede ajuda a Ronei. Alaorzinho sugere que Janete volte a cantar. Eduarda se emociona ao constatar a harmonia entre sua família e a de Leandro. Lia comenta com Leandro que Soraia teria gostado de Eduarda. Nora repreende a forma como Cinara atende Ricardo. Talita comemora o engajamento de sua live com Bará. Zuzu ouve do médico que atendeu Alaor falando de outro paciente e deduz erroneamente que o namorado está doente. João Raul afirma a Ronei que decidiu pagar a multa para rescindir o contrato dos dois. Alaorzinho pede para Janete vestir o anel de sua mãe, e Zilá os observa.