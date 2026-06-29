A Nobreza do Amor\nJendal garante a Pascoal e Chinua que Malungo encontrará Alika, e a princesa pagará a traição com sua vida. Casemiro, Caetana, Januário e Lúcia/Alika cuidam de Tonho. Manoel se arrepende de ter prometido a Ana Maria que a pediria em namoro para sua família. Ana Maria conta sobre a promessa de Manoel para Caetana. Malungo encontra Leopoldo, que o comunica sobre o falecimento de Nilo Peçanha. José comenta com Alika que Viriato pode ter algo contra Virgínia. Ana Maria se frustra com a reação fria de Manoel. Sebastião confidencia a Virgínia que recebeu uma carta do bispo para Viriato. Jendal consulta o oráculo sobre a cerimônia de escolha de sua esposa. O motorista de Nilo Peçanha afirma a Malungo que tem informações para ele.\nCoração Acelerado\nEduarda fica conflituada com o beijo em Leandro. Walmir incentiva João Raul a dar uma nova chance para Agrado. Gael se preocupa com a reputação de Naiane, que fica encantada com o rapaz. Talita divulga uma foto de Eduarda e Leandro juntos no hotel em Brasília, e Ronei passa mal. Agrado confronta Eduarda sobre Leandro. Laurinha repreende Malvino por tentar controlar seus passos. Janete comemora o sucesso do desfile e agradece a Alaorzinho. Ronei propõe um plano para Zilá se vingar de Janete e Alaorzinho.