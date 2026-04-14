“Impossível não sentir a alma em cada nota. Sua arte é pura sensibilidade.” “Volto a ser criança ouvindo música com a minha vó.” “A voz dela faz a gente voltar para casa e receber um colo repleto de carinho.” Comentários como esses se acumulam no perfil da cantora goiana Misz Helô (@miszhelocantora) e ajudam a medir o alcance que ela vem conquistando nas redes sociais. Com mais de 120 mil seguidores apenas no Instagram, a artista tem conquistado o público que reage às canções com curtidas e relatos de memória e identificação.\nNos vídeos, a proposta aparece de forma clara. Figurinos, maquiagem e gestual seguem uma linha estética inspirada nas antigas intérpretes do rádio, estrelas como Dalva de Oliveira e Elizeth Cardoso. É nesse contexto que Misz Helô se apresenta como “a sua nova Rainha do Rádio”, ao interpretar músicas associadas a esse período de glamour e defender, por meio da performance, uma ideia de Brasil ligada à elegância, ao romantismo e à nostalgia.