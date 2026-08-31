A influenciadora digital gaúcha Bethânia Nohatto chamou a atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (31) após ser apontada como namorada do atacante David Corrêa, do Vasco, que se tornou alvo de uma ação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro.\nA jovem ficou conhecida nas redes ao fazer conteúdos voltados ao cuidado com cabelos cacheados, reflexões sobre autoestima e publicações sobre estilo de vida, com direito a dicas fitness. Ela soma 134,4 mil seguidores no TikTok e 38,2 mil no Instagram.\nNascida no Rio Grande do Sul, Bethânia vive no Rio de Janeiro. Ela está em um relacionamento com David Corrêa desde 2024. Discreta, mantém o namoro longe dos holofotes, apesar de publicar fotos ao lado do atleta.\nJogador David Corrêa, do Vasco, é alvo de operação contra organização criminosa