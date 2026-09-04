Antes mesmo de vestir a pele de um dos maiores vilões da literatura, Billy Barratt já tinha uma marca importante no currículo.\nAos 13 anos, o ator britânico venceu o Emmy Internacional de melhor ator por sua atuação no telefilme "Responsible Child", da BBC.\nAgora, aos 18, Barratt ganhou um papel que pode levá-lo a um público ainda maior: ele será Tom Riddle, a versão adolescente de Voldemort, na segunda temporada de Harry Potter, adaptação da HBO baseada nos livros de J.K. Rowling.\nA escolha chama atenção também pela idade. Na nova série, a produção optou por escalar um ator mais próximo da faixa etária descrita nos livros para interpretar o jovem Tom Riddle. O personagem tem 16 anos quando aparece nas memórias relacionadas aos acontecimentos de "Harry Potter e a Câmara Secreta".\nNos filmes originais, a escolha foi diferente. Christian Coulson, responsável por interpretar Tom Riddle, tinha 23 anos quando assumiu o papel do estudante que viria a se transformar em Lord Voldemort.