A relação de Lucas Caslú com a moda começou muito antes de imaginar seguir carreira no setor. Sua primeira memória artística remete à infância, quando rabiscava as últimas páginas da Bíblia durante os cultos na igreja. “O desenho sempre fez parte da minha vida”, relembra. Esse impulso intuitivo evoluiu o bastante para levá-lo até a Casa de Criadores, em São Paulo, revisto como o principal berço da moda autoral brasileira. Nesta quinta-feira (4), o estilista goiano apresenta sua coleção Saltos em desfile inédito nas passarelas do evento.\nNascido em Goiânia, Caslú carrega a cultura e os hábitos goianos em sua identidade estética e trajetória profissional. O designer enxerga um movimento crescente de valorização do feito à mão, impulsionado especialmente pelas redes sociais. A capital, marcada pela força das produções da região da 44 e da Feira Hippie, também tem visto florescer um interesse renovado pelo artesanal e pelo sob medida. “Percebo que o trabalho manual está sendo cada vez mais valorizado em Goiânia. Isso tem movimentado muito a cena”, reflete o estilista.