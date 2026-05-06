-Vídeo - Dupla Renan e Ray (1.3406500)\nO sertanejo Ray, da dupla com Renan, internado em estado grave em um hospital de Goiânia, é um cantor, compositor e produtor musical. Com 29 anos de carreira, o artista já compôs diversas canções. Inclusive, algumas foram gravadas por outros famosos, como Leonardo e Gusttavo Lima.\nO nome de batismo de Ray é Amarildo Vicente. Ele tem 63 anos, é casado e pai de três filhos. Em seu perfil pessoal nas redes sociais, o cantor costuma publicar recortes dos shows que participa e encontros com amigos. Uma de suas últimas postagens foi parabenizando a neta pelo aniversário.\nSomando todas as redes sociais da dupla, Renan e Ray possuem cerca de 1,5 milhão de seguidores e inscritos. As músicas de sucesso dos artistas incluem "Coração Ferido", "Você", "Hoje", "Me Liga", "O Troco" e "Liga Lá em Casa". Além disso, conforme a assessoria, eles realizam mais de 120 shows por ano em todo o Brasil.