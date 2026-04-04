“Sou muito devoto a esse ofício.” A frase do ator goiano Renato Livera ajuda a explicar a dimensão do momento que ele vive. Após quase três décadas dedicadas ao teatro, à televisão e ao audiovisual, o artista conquistou o Prêmio Shell de Teatro na categoria Melhor Ator, reconhecimento considerado um dos mais importantes do País.\nA premiação veio pela atuação no monólogo Deserto, espetáculo inspirado no universo literário do escritor chileno Roberto Bolaño. Em cena, Livera sustenta sozinho uma narrativa intensa, marcada por fragilidade, memória e resistência, elementos que atravessam a história de um escritor latino-americano confrontado por exílio, doença e instabilidade.\nO reconhecimento carrega um significado especial para o artista, que iniciou sua trajetória longe dos principais centros culturais brasileiros. “Imagina o que é um ator que saiu de Goiânia no início dos anos 2000 receber esse reconhecimento?”, afirma. O prêmio também simboliza um marco para a cena cultural goiana. “Acho que é a primeira vez que isso acontece para um ator goiano”, completa.