A passagem de Antonio Fagundes por Quem Ama Cuida chegou ao fim, mas a saída do personagem promete continuar repercutindo pelos próximos capítulos.A morte de Arthur Brandão, exibida no episódio de terça-feira (2), abriu um dos primeiros grandes mistérios da trama das nove e rapidamente dominou as conversas entre os telespectadores nas redes sociais.Pouco depois da exibição do capítulo, Fagundes, de 77 anos, usou seu perfil para se despedir do empresário vivido por ele na novela. O ator, que retornou às produções televisivas após anos afastado das novelas, agradeceu o carinho do público e demonstrou satisfação com a recepção ao personagem.“Me despeço desse personagem muito feliz com todo carinho de vocês, com cada interação e comentário, e grato pelo prazer de ter trabalhado com essa equipe tão querida e dedicada”, escreveu.Mas o veterano não perdeu a oportunidade de aumentar ainda mais o suspense em torno da história. Em tom descontraído, ele entrou na brincadeira que já tomou conta da internet e incentivou o público a criar teorias.“E agora a grande pergunta que fica é: quem matou Arthur Brandão? Palpites, turminha? Continuem acompanhando porque os conflitos apenas começaram e muitos acontecimentos ainda estão por vir”, publicou.Nos comentários, muitos fãs lamentaram a saída precoce do personagem e destacaram a saudade de ver Fagundes em novelas. O ator estava longe das produções inéditas desde Bom Sucesso, exibida em 2019, quando interpretou Alberto Prado Monteiro, personagem que se tornou um dos mais marcantes daquela trama.“Foi pouco tempo, queria ver você na novela inteira”, escreveu uma seguidora. Outros chegaram a pedir soluções improváveis para trazer o personagem de volta. “Volta como espírito, qualquer coisa serve”, brincou uma internauta.Enquanto parte do público lamentava a despedida, outra já se dedicava a investigar o crime fictício. Diversos nomes começaram a surgir entre os suspeitos apontados pelos telespectadores. A governanta, Pilar e outros personagens próximos ao empresário apareceram entre os principais palpites publicados nas redes.E tudo indica que a história ainda está longe de acabar. Nos próximos capítulos, a investigação deve ganhar novos desdobramentos após a perícia apontar que Arthur não sofreu uma queda acidental.