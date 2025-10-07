Odiada pelos personagens da trama, mas amada pelo público, a Odete Roitman de Débora Bloch no remake de Vale Tudo, da TV Globo, foi de arrasta pra cima. Pelo menos é isso que a autora Manuela Dias quer que a gente acredite com cenas de cincos suspeitos - Fátima, César, Heleninha, Celina e Marco Aurélio - que podem ter matado a loba-magnata.\nNão se fala em outra coisa: nas redes sociais, no café da manhã ou nas mesas de bar, o mistério mais uma vez tem tomado conta do País. O público ficará sabendo do final apenas no último episódio, que vai ao ar no dia 17 de outubro. Até lá, as apostas estão abertas.\nUm novo final?\nMuitos acreditam que Odete não está morta e que é ela quem vai mandar a “banana” em seu jatinho particular ao lado de César, numa homenagem direta à cena antológica de 1988, quando Marco Aurélio, vivido por Reginaldo Faria, fugiu do país em grande estilo, debochando do Brasil inteiro pela janela do avião. Outros apostam que os suspeitos apresentados até agora são apenas iscas para o público, e que o verdadeiro assassino pode estar escondido no núcleo secundário de Vale Tudo.