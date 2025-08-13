Estreias\nCorra Que a Polícia Vem Aí!\nEUA, 2025. Direção de Akiva Schaffer. Com Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser. Comédia de ação, 1h25. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 3, às 17h e 21h30. Buriti 5, às 16h, 17h50 e 19h40. Cine Ritz 2, às 13h20, 17h20 e 21h. Cineflix Aparecida 4, às 15h10, 17h10 e 19h10. CineMais Bougainville 2, às 17h40, 19h45 e 21h45. CineMais Bougainville 5, às 15h40. CineMais Bougainville 4, às 14h. CineMais Portal Norte 2, às 17h15, 19h20 e 21h30. CineMais Portal Sul 2, às 17h15, 19h20 e 21h30. Cinemark Flamboyant 3, às 17h30, 19h50 e 22h10 (sábado, às 12h30, 17h10, 20h e 22h10; domingo, às 12h50, 17h40 e 22h10; sexta e terça, às 17h50 e 22h10), e leg., às 20h (sexta e terça; domingo, às 19h50). Cinemark Passeio 2, às 18h40 e 21h (sábado e domingo, às 17h20, 19h30 e 21h45). Cinemark Passeio 5, às 15h30 (sábado e domingo, às 15h40). Cinépolis Cerrado 2, às 15h45, 17h45, 20h e 22h10. CineX Oscar Niemeyer 1, às 13h30 e 19h40. CineX Oscar Niemeyer 2, às 15h05. Kinoplex Goiânia 4, às 16h50, e leg., às 18h50 e 20h50 Kinoplex Goiânia 6, às 14h15. Multicine Cidade Jardim 1, às 18h30. Multicine Cidade Jardim 2, às 21h. Sequência da trilogia clássica da comédia estadunidense, o filme acompanha, dessa vez, Frank Drebin Jr. em sua missão de comandar o esquadrão da polícia, seguindo os passos de seu pai.