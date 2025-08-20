Estreias\nAmores à Parte\nEUA, 2025. Direção de Michael Angelo Covino. Com Michael Angelo Covino, Dakota Johnson, Adria Arjona. Comédia romântica, 1h44. 14 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 15h50, 18h30 e 21h10 (sábado e domingo, extra às 13h20). Cinemark Passeio 2, dubl., às 15h40 e 18h10 (sábado e domingo, às 14h15 e 19h20). CineX Oscar Niemeyer 1, dubl., às 17h25. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 21h20. Carey vê sua vida virar de cabeça para baixo após sua mulher lhe revelar que o traiu com outra pessoa e, logo em seguida, pedir o divórcio do casal. Carey sofre com as confissões inesperadas de sua esposa Ashley e vai atrás de seu casal de amigos Julie e Paul em busca de consolo e conselhos. Nada o esperava, porém, para mais uma novidade que o deixa surpreendido: o casamento aparentemente saudável da dupla é aberto. Segundo Julie e Paul, esse é o segredo para o seu relacionamento feliz. Desesperado para viver novas experiências e se livrar da tristeza do fim do seu casamento, Carey decide arriscar e tenta aplicar a ideia em sua relação com Ashley. Quando, porém, as coisas começam a sair do controle, ele acaba ultrapassando os limites e causa um verdadeiro caos entre todos.