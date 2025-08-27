Estreias\nC.I.C. - Central de Inteligência Cearense\nBrasil, 2025. Direção de Halder Gomes. Com Edmilson Filho, Falcão, Alana Ferri, Gustavo Falcão. Comédia de ação, 1h38. 14 anos. Buriti 6, às 17h40 e 21h50. Cineflix Aparecida 4, às 14h30, 16h40, 19h20 e 21h45. CineMais Bougainville 2, às 14h40, 17h, 19h20 e 21h40. CineMais Portal Norte 1, às 15h50, 18h20 e 20h50. CineMais Portal Norte 2, às 15h50, 18h20 e 20h50. Cinemark Flamboyant 3, às 13h e 17h45 (quinta, às 14h30 e 19h20; sábado, às 14h25 e 19h20; domingo, às 14h25 e 19h30). Cinépolis Cerrado 7, às 15h, 17h10, 19h20 e 21h45. Wanderlei é um agente secreto brasileiro conhecido como Karkará. Representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense, Karkará é responsável por combater alguns dos criminosos mais perigosos do mundo, e sua próxima missão será tão desafiadora quanto as anteriores: ele deve recuperar a fórmula de um projeto ultrassecreto dos governos do Brasil, Paraguai e Argentina. Aliando-se aos agentes Romerito, do Paraguai, e Micaela, da Argentina, Karkará deve encontrar os bandidos de uma poderosa organização criminosa antes que usem a arma secreta para realizarem seus planos malignos.