Estreias\nInvocação do Mal 4: O Último Ritual\nEUA, 2025. Direção de Michael Chaves. Com Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson. Terror, 2h15. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 15h, 17h45 e 20h30. Buriti 2, dubl., às 16h20 e 19h. Buriti 3, dubl., às 21h30. Buriti 5, dubl., às 20h. Buriti 6, dubl., às 21h. Cine Ritz 1, dubl., às 15h30, 18h e 20h30. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 19h20 e 22h (sábado e domingo, extra às 14h20). Cineflix Aparecida 3, dubl., às 21h25. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 16h20, 19h e 21h40. Cinemais Bougainville Magic 1, dubl., às 21h, e leg., às 15h. Cinemais Bougainville Magic 4, dubl., às 15h30 (exceto terça) e 18h30, e leg., às 21h30. Cinemais Portal Norte 1, dubl., às 15h30, 18h20 e 21h15. Cinemais Portal Sul 3, dubl., às 15h30, 18h20 e 21h15. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 14h, 17h e 20h (segunda, terça e quarta, às 17h e 20h). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 18h30 e 21h30. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 19h30 (sexta e sábado). Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 17h30 e 20h40 (quinta e sexta, às 17h30 e 20h40). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 16h, 19h e 22h (sábado e domingo, extra às 13h). Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 21h, e leg., às 15h e 18h (segunda, terça e quarta, às 18h). Cinemark Passeio 1, dubl., às 17h30 (segunda, terça e quarta, às 17h35), e leg., às 20h35). Cinemark Passeio 3, dubl., às 15h (exceto segunda, terça e quarta), 18h e 21h. Cinemark Passeio 4, dubl., às 14h (exceto segunda, terça e quarta), 17h e 20h. Cinemark Passeio 6, dubl., às 16h, 19h e 22h. Cinemark Passeio 6, dubl., às 18h30 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 12h50). Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 13h, 15h45, 18h30 e 21h30. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h30, 17h15 e 20h. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 15h, 18h e 21h. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 14h50, 17h30 e 20h10. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 16h, 18h40 e 21h20 (sábado e domingo, extra às 13h20). Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 15h20, 18h e 20h40. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h20, 18h10 e 20h50. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 19h50. Inspirado nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, neste último capítulo, eles enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos.