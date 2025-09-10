Estreias\nDemon Slayer: Castelo Infinito\nJapão, 2025. Direção de Haruo Sotozaki. Animação, 2h36. 18 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 19h30. Buriti 3, dubl., às 21h10. Buriti 5, dubl., às 17h20 e 20h20. Cine Ritz 2, dubl., às 17h10 e 20h. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 15h50, 19h e 22h05. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 17h10 e 20h. CineMais Bougainville 2, dubl., às 15h e 18h15. CineMais Bougainville 5, dubl., às 17h10,e leg., às 14h15 e 21h. CineMais Portal Norte 1, dubl., à 21h. CineMais Portal Norte 2, dubl., à 15h e 18h15. CineMais Portal Sul 2, dubl., às 16h e 18h15. CineMais Portal Sul 2, dubl., às 21h. Cinemark Flamboyant 1, dubl., às 13h50 e 20h30 (sábado, às 12h20, 19h e 22h15; domingo, às 12h20 e 19h), e leg., às 17h10 (sábado e domingo, às 15h40). Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 19h40 (quinta e sábado), e leg., às 13h (sábado). Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 18h (sexta, domingo e terça, às 14h40 e 21h20), e leg., às 14h40 e 21h20 (sexta, domingo e terça, às 18h; sábado, segunda e quarta, às 14h40 e 21h15). Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 19h e 22h15 (sábado e domingo, às 20h30; segunda, terça e quarta, às 15h40 e 19h), e leg., às 15h40 (sábado e domingo, às 13h50). Cinemark Passeio 1, às 12h (exceto sábado e domingo). Cinemark Passeio 3, dubl., às 15h40 e 19h (sábado e domingo, às 17h10 e 20h30), e leg., às 22h15 (sábado e domingo, às 13h50). Cinemark Passeio 5, às 13h50, 17h10 e 20h30 (sábado, às 12h20, 15h40 e 19h; domingo, às 12h20, 15h40 e 22h15). Cinemark Passeio 5, dubl., às 14h40, 18h e 21h20 (sábado e domingo, às 13h30 e 18h). Cinemark Passeio 7, às 12h (exceto sábado e domingo), 14h30 e 19h10. Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 14h45 e 18h, leg., às 21h15. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 14h15 e leg., às 17h30 e 20h45. CineX Oscar Niemeyer 1, dubl., às 19h05 e 21h05. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 14h30 e 17h40, e leg., às 20h50. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 20h10, e leg., às 17h. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 20h30 (exceto quarta). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 14h30, 17h30 e 20h30. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 19h30. A vida do jovem Tanjiro muda por completo quando descobre que sua família foi assassinada por uma raça demoníaca conhecida como Onis. A única sobrevivente desse massacre foi Nezuko, irmã de Tanjiro, que não saiu ilesa do confronto e foi transformada em um demônio. Diante da trágica e sombria circunstância, ele parte numa jornada em busca de uma cura para Nezuko. Para isso, decide se juntar a uma organização dedicada a caçar demônios, pronto para também matar o responsável pela morte de seus pais.