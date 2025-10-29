Pré-estreia\nO Agente Secreto\nBrasil, 2025. Kleber Mendonça Filho. Com Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido. Drama policial, 2h40. 16 anos. Buriti 3, às 21h10 (sábado). Cinemark Flamboyant 1, às 18h (sábado). Cinemark Passeio 3, às 20h (sábado). Cinépolis Cerrado 1, às 20h (sábado). CineX Oscar Niemeyer 2, às 18h30 (sábado). Kinoplex Goiânia 4, às 20h50 (sábado). Brasil, 1977. Marcelo, um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia, sai da movimentada São Paulo e vai para Recife. Ele tenta fugir do seu passado violento e misterioso, com a intenção de começar uma nova vida. Ali, ele chega na semana do carnaval, então logo a paz e a calmaria da cidade vai se esvaindo.\nEstreias\nA Própria Carne\nBrasil, 2025. Direção de Ian SBF. Com Pierre Baitelli, George Sauma, Luiz Carlos Persy. Terror, 1h30. 18 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 3, às 13h, 15h50, 18h10, 20h30 e 22h40 (sábado e domingo, às 13h30, 18h10, 20h30 e 22h40). Cinemark Passeio 2, 19h (sábado e domingo, às 18h45) e 21h30. A história se passa durante a Guerra do Paraguai e acompanha três soldados desertores em 1870. Ao encontrarem refúgio numa casa isolada no meio da fronteira, eles conhecem um fazendeiro misterioso e uma jovem extremamente acolhedores. Aos poucos o lugar que parecia um refúgio milagroso se torna um pesadelo inimaginável.