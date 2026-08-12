PRÉ-ESTREIA\nMil Luas\nBrasil, 2026. Direção de Carina Bini. Com Thaia Perez, Beta Rangel, Nuno Leal Maia. Drama, 1h30. 12 anos. Cine Cultura, às 19h, com a presença da diretoria. Chiara, imigrante italiana de 80 anos, decide vender o restaurante que construiu ao longo da vida para garantir um futuro melhor à filha. A partir dessa perda, ela inicia uma jornada de liberdade e recomeço, reafirmando sua autonomia na velhice.\nESTREIAS\nHonestino\nBrasil, 2024. Direção de Aurélio Michiles. Documentário, 1h25. 12 anos. Aurum Oscar Niemeyer 1, às 19h (quinta). Aurum Oscar Niemeyer 2, às 20h05 (quinta, às 19h). A vida do líder do movimento estudantil da UnB, que se tornou uma das vítimas da ditadura militar. Brutalmente assassinado aos 26 anos, o Estado apenas reconheceu a culpa do homicídio após 20 anos, ainda assim, é possível relatar os traumas deixados para os estudantes de Brasília. Com o intuito de tornar a história inspiradora de Honestino Guimarães atual outra vez, o longa reúne uma série de arquivos inéditos sobre a trajetória dele, incluindo a sua luta e legado para - ao menos tentar - construir uma história melhor para o Brasil do que aquela que ele pôde viver.