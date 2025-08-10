Antes reservado às sobremesas e momentos de indulgência, agora ele aparece em marmitinhas fit, potinhos na academia e até em cardápios orientados por nutricionistas. O doce de leite, quem diria, virou pré-treino queridinho da turma fit. A popularização do produto nas redes sociais como aliado da boa forma acabou conquistando muitos adeptos. A empresária Paula Lourençoni Lima, de 25 anos, é uma das entusiastas da tendência.\n“Comecei há dois anos, quando minha nutricionista sugeriu como opção para me dar energia e enganar a vontade de doce ao longo do dia”, conta. A estratégia, segundo ela, trouxe bons resultados. “Uso uma colher de sopa rasa e sinto que me dá energia suficiente. Já testei pré-treinos manipulados, mas o doce de leite funcionou melhor para mim”, conta. O produto é realmente uma boa alternativa para quem busca energia rápida para os treinos.