Eleita para um terceiro mandato, feito inédito na história da Academia Goiana de Letras (AGL), fundada em 1939, a escritora Lêda Selma retorna à presidência da instituição com a proposta de aprofundar a abertura da casa à sociedade e reforçar o papel da AGL como agente ativo da vida cultural goiana. Com mais experiência e respaldo interno, ela defende uma academia menos sisuda, conectada às novas formas de comunicação e comprometida com a formação de leitores e a valorização da literatura produzida em Goiás. A cerimônia de posse será nesta quinta-feira, 15, às 17 horas, no Auditório Jaime Câmara, na sede da AGL. Lêda Selma sucede Aidenor Aires e terá como vice-presidente o escritor Ademir Luiz. Em entrevista ao POPULAR, a escritora falou sobre tradição e inovação, a luta pela visibilidade nacional dos autores goianos, gestão cultural e os projetos que pretende consolidar no cargo, além de apontar o legado que deseja deixar ao fim desse novo ciclo. Confira :