DJ Andreoli é o entrevistado da Rádio MOOV FM nesta quarta-feira (22), para falar sobre sua carreira, a turnê internacional, os sucessos nas plataformas digitais e os próximos projetos. Ele é um dos nomes que ganha cada vez mais espaço no eletrofunk brasileiro.\nCom milhões de reproduções nas plataformas digitais e presença garantida em grandes eventos pelo Brasil, ele consolida uma trajetória de destaque, que já ultrapassou fronteiras com uma turnê internacional por países como Inglaterra, França, Bélgica e Paraguai.\nAcompanhe a transmissão ao vivo a partir das 14h.