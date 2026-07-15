O DJ goiano Tubas, o famoso "Tubarão do Eletrofunk" é o entrevistado da Rádio MOOV FM nesta quarta-feira (15). O artista vai ser uma das atrações do Festival Bananada 2026, em Goiânia. O evento vai acontecer entre os dias 18 e 23 de agosto, com a proposta de conectar diferentes gerações, territórios e linguagens artísticas por meio de showcases independentes e uma curadoria que une várias regiões do Brasil e do mundo.\nAcompanhe a transmissão ao vivo a partir das 14h.\nBananada 2026 anuncia data e local do festival em Goiânia\nBananada anuncia nova leva de atrações para edição de retorno em Goiânia\nLine-up Confirmado\nOs artistas nacionais confirmados são: Tássia Reis, Jadsa, Julia Mestre, Cidade Dormitório, Giovani Cidreira, Vitor Araújo, Kiko Dinucci e Clementeum. Já conectando com o universo Internacional: Ain The Machine (Alemanha).