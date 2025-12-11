Com cerca de 10 milhões de seguidores no Instagram, Raphael Ghanem se consagrou como um dos nomes mais respeitados da comédia nacional. Com agenda lotada no Brasil e apresentações em Portugal, Escócia, Alemanha, Suécia, Austrália e Bélgica, o humorista chega a Goiânia com o espetáculo Se é que Você me Entende!, nesta sexta-feira (12), às 22 horas, no palco do Teatro Rio Vermelho. O show será gravado.\nO stand-up, que tem a duração de 1h20, explora situações do cotidiano. Reconhecido pela capacidade de transformar diálogos sociais, hábitos urbanos, rotina de trabalho, relações familiares e dilemas contemporâneos em observações cômicas, Ghanem desenvolve um humor direto, sem personagens, sustentado pela presença cênica e pelo improviso.\nAntes de seguir a carreira no humor, Ghanem foi ator e escritor. Sua trajetória artística começou pela poesia - é autor de dois livros - e, aos 12 anos, ingressou na Academia Nacional de Atores, onde fez cursos de TV, teatro e cinema. Aprendeu técnicas de improvisação com Dani Ocampo e Fernando Caruso.