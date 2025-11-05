Um dos nomes mais inventivos da nova geração do rap nacional, Big Rush se apresenta na sexta-feira (7), a partir das 20 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. Ele acumula grandes sucessos nas plataformas digitais. O single C Walk ultrapassa 11 milhões de reproduções, enquanto faixas como Tá Bom, Baixa Temperatura e Xilofone somam mais de 2 milhões de plays cada. A turnê chega à capital por meio da Lóbulo e da Monstro Discos. Nascido e criado em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Big Rush é a personificação da inquietude e da criatividade que movem a nova geração do rap brasileiro. Rapper, produtor e performer, ele construiu sua trajetória de forma independente, transformando o quarto em estúdio e a vivência em combustível artístico. Ele começou a produzir suas músicas no seu quarto em 2018. SERVIÇOShow: Big RushData: Sexta-feira (7), a partir das 20 horasLocal: Centro Cultural Martim Cererê (Travessa Bezerra de Menezes, Setor Sul)Ingressos: R$ 80 (inteira) Mais informações: www.bilheteriadigital.com