Entre riffs, rodas intensas e a força da música independente, Goiânia recebe nesta sexta-feira (29) a estreia do projeto Circuito Underground. O evento ocupa o Deleon Music Pub, das 21 às 2 horas, reunindo bandas que representam diferentes vertentes do metalcore, hardcore e do underground nacional em uma noite marcada por peso e resistência.Consolidado há 13 anos entre Brasília (DF) e São Paulo (SP), o Circuito Underground inicia agora sua expansão para Goiânia com a proposta de criar uma rota integrada entre as três regiões, fortalecendo o intercâmbio cultural entre bandas independentes, produtores e público. A iniciativa busca ampliar a circulação artística e consolidar um circuito nacional voltado à música pesada brasileira.Na edição de estreia em Goiânia, o line-up traz como principal destaque a histórica banda Ratos de Porão, referência absoluta do hardcore e crossover nacional. Com mais de quatro décadas de trajetória, o grupo liderado por João Gordo se tornou um dos nomes mais influentes da música pesada brasileira, atravessando gerações com uma sonoridade marcada pela mistura entre punk, thrash metal e crítica social contundente.Representando a força da cena goiana, as bandas Aurora Rules, Dergo e Rocco reforçam a diversidade sonora do evento ao transitar entre o metalcore, hardcore moderno e vertentes experimentais da música pesada. Já a banda brasiliense Imortal Joe amplia a conexão entre os estados que integram o circuito, consolidando a proposta do projeto de fortalecer o intercâmbio entre artistas independentes do Centro-Oeste e de outras regiões do País.INTEGRAÇÃOO Circuito Underground chega à capital como um movimento de integração cultural e fortalecimento da música independente. A organização já trabalha em uma nova edição para o próximo semestre, com nomes de destaque do cenário nacional previstos tanto para Goiânia quanto para Brasília. Uma futura edição em São Paulo também está em desenvolvimento e deverá contar com a participação de duas bandas argentinas.Além da programação musical, o evento também contará com uma ação social voltada ao apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade. O público poderá garantir ingresso com desconto mediante a doação de absorventes na entrada do evento. A iniciativa dialoga com o programa Goiás Por Elas, do Governo de Goiás, realizado por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), além do programa Dignidade Menstrual, voltado à distribuição gratuita de absorventes para mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social. SERVIÇOEvento: Circuito Underground GoiâniaData: nesta sexta-feira (29)Horário: 21h às 2hLocal: Deleon Music Pub, Rua 86, 605, Setor SulIngressos: a partir de R$ 85