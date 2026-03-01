Êta Mundo Melhor!\nSandra afirma a Celso que deseja eliminar Policarpo. Zulma chantageia Candinho para permitir que Policarpo more na Casa dos Anjos. Cunegundes parte sem Quinzinho, e Tamires e Francine o confortam. Estela avisa a Túlio que viajará com Anabela. Dita se anima com a possibilidade de gravar seu disco. As mulheres se unem para denunciar os crimes de Ernesto. Orientado por Sandra, Ernesto contrata Cara de Gato e Pé de Cabra para vigiar Policarpo. Cunegundes desabafa com Pureza. Zé dos Porcos e Maria Divina decidem adotar Aladim e Maroca. Candinho e Zulma encontram Dita e Lourival em um restaurante. Margarida se decepciona com Asdrúbal. Celso tenta resgatar Policarpo, mas é agredido por Cara de Gato.\nCoração Acelerado\nTom Basto se encanta com Agrado. Com a ajuda de Cinara, Zilá seduz Alaorzinho. Tom Bastos afirma que Agrado deve se lançar sem João Raul. João Raul se incomoda com a proposta de Tom a Agrado. Marcela se aproxima de Alaor. Adilson cobra a dívida de jogo de Walmir, que dá sua motocicleta para o homem. Agrado decide seguir com seu álbum em dupla com João Raul, mas aceita ser empresariada por Tom Bastos. Cinara não gosta do interesse de Alaor por Marcela. Agrado confessa a Eduarda que pensa em fazer seu álbum solo. João Raul e Agrado discutem, e Tom, Ronei e Naiane vibram com o sucesso de seu plano.