Toda menina sonha com a festa de 15 anos perfeita. O vestido, o bolo, a dança e aquele momento inesquecível que marcam a passagem para uma nova fase da vida. É justamente esse sonho que inspira Partiu XV, reality do canal por assinatura Gloob que estreia nesta terça-feira (16), também disponível pelo plano padrão do Globoplay, com o primeiro episódio liberado para não assinantes. O programa será apresentado por Luluca, influenciadora digital que conquistou uma legião de fãs compartilhando sua vida nas redes sociais, e contará com Thalita Rebouças como jurada fixa, autora de livros que exploram o universo adolescente, orientando e avaliando as participantes ao longo de toda a competição.\nMais do que apresentar a disputa, Luluca mergulhou de corpo e alma na jornada das participantes e garante que viveu emoções intensas ao longo das gravações: “Todos os momentos foram marcantes porque me envolvi com a história de cada uma das participantes e a cada episódio essa emoção foi crescendo ainda mais. Eu não esperava que teria a sensação de eu mesma estar concorrendo. O público pode esperar muitos desafios, muita criatividade e muita emoção. Tenho certeza que o público vai se envolver e torcer pelas participantes como eu torci.”