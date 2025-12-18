Imagine uma ceia de Natal sem peru, chester, pernil ou mesmo bacalhau. Para muita gente, parece impossível pensar no jantar da noite festiva sem proteína animal, mas receitas vegetarianas têm mostrado que é plenamente viável montar uma refeição completa, saborosa e festiva apenas com ingredientes de origem vegetal. “O espírito de uma ceia não está necessariamente nas carnes, mas na abundância de cores, texturas e sabores”, ensina a chef Carô Borges, do Las Nenas Restaurante.\nO segredo, diz ela, está em tratar os vegetais com o mesmo rigor técnico dedicado às carnes: assar inteiros, marinar profundamente, trabalhar reduções, caramelizar, criar recheios estruturados. “Quando você constrói camadas de sabor e textura, o prato ganha narrativa”, afirma. Morangas assadas, couve-flor inteira, jaca bem temperada, raízes confitadas e cogumelos brasileiros aparecem como alternativas capazes de entregar suculência e profundidade sem recorrer a substitutos ultraprocessados.