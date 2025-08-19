O 79° Recital em Homenagem à Nhanhá do Couto será realizado nesta quarta-feira (20), às 20 horas, no Centro Cultural UFG. Com entrada franca, o evento contará com apresentação da pianista Ivani Venturieri, profissional regularmente convidada como pianista na renomada Academia Stauffer em Cremona, Itália. No programa, obras de Alexander Scriabin, Frédéric Chopin, M. Ravel, Heitor Villa-Lobos e F. Liszt.\nO recital em homenagem à Maria Angélica da Costa Brandão, a Nhanhá do Couto, ocorre anualmente no dia 20 de agosto, data de seu nascimento em 1880. Natural de Ouro Preto, Nhanhá cresceu em um ambiente totalmente dedicado à música e ao casar-se com o goiano Luiz do Couto Brandão fixou residência na cidade de Goiás, se tornando uma das principais incentivadoras e propulsoras da música e da cultura em Goiás.