Por oito anos, a culinarista e educadora alimentar Lilian de Melo, de 50 anos, estudou o veganismo, ensinou culinária vegetal e se tornou referência para quem buscava a transição para um modo de vida que excluísse o consumo e o uso de produtos de origem animal. Mesmo com alimentação planejada, ela precisou abandonar a dieta aos 45 anos, após complicações no pós-Covid e uma queda significativa nos níveis de ferro e vitamina B12.\nAntes disso, já percebia sinais de alerta: perda de massa muscular, emagrecimento excessivo, indisposição e falhas de memória. A experiência é parecida com a que a modelo Gisele Bündchen relatou no livro Nutrir: Receitas Simples para Corpo e Alma. Ela conta que abandonou a dieta vegana após enfrentar anemia e problemas digestivos, e hoje mantém uma alimentação com 80% de origem vegetal e 20% de proteína animal.